Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023'ün "sembol çiçeği" vatandaşların oylarıyla belirleniyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'ün sembol çiçek oylaması devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Onikişubat Belediyesi bir süre önce EXPO 2023 projesinin sembol çiçeğinin belirlenmesi amacıyla kentin doğasında yetişen Maraş sümbülü, salep orkidesi, ters lale ve Maraş gülünü sosyal medya platformu üzerinden vatandaşların beğenisine sundu.

Yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi Kahramanmaraş'a çekmesi, kent ekonomisine de yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması öngörülen EXPO 2023'ün sembol çiçeği için kısa bir sürede 60 bin oy kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirtti.

EXPO 2023'ün sembol çiçeğini kente özgü endemik bitkiler arasından vatandaşların oylarıyla belirlemek istediklerine dikkati çeken Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bu türler arasında, geçmişten bugüne Topkapı Sarayı'nın bahçesini süsleyen Maraş sümbülü, çiçekler arasında en özel yere sahip güllerin en nadidesi Maraş gülü, efsanelere konu olmuş hüznün sembolü ters lale, benim de yemekten keyif aldığım Maraş'ın en önemli simgesi dondurmanın ana maddesi salep orkidesi mi diye sormuştuk ve oylamaya sunmuştuk. Halkımız yoğun bir teveccüh göstererek bu anketimize katılıyor."

"Oylamaya lavanta da dahil edildi"

Mahçiçek, Afşin ilçesinde yetişen, ilçeye önemli önemli turizm potansiyeli oluşturan lavantayı da sembol çiçek oylamasına dahil ettiklerini belirterek, "Afşin Belediyesi'nin yetiştirdiği önemli bir turizm ve ticaret girdisi oluşturacak aromatik bitkilerden olan lavantayı da ekliyoruz. Afşin Belediyesi'nin 15 kök ile başlayan serüveni bugün 380 dekarlık alanda 15 bin köklük bahçeye ulaşmış durumda. Afşin'e büyük katma değer sağlayacak lavanta yetiştiriciliğine destek olmak adına çiçeklerimiz arasına lavantayı dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Oylama sonucu seçilen sembol çiçek, EXPO 2023'ün logosunda yer alarak, rekreasyon alanında oluşturulan özel bahçede yetiştirilecek.

Dört endemik tür ve bir aromatik bitkiden oluşan sembol çiçek anket oylamasında vatandaşlar, "www.expo2023.org" sitesinden 1 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek.