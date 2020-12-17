KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uygulama noktasını görünce kaçan sürücü, 3 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan bulvarında, uygulama yapan ekipler, 27 UL 773 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp geri manevra yapan sürücü, bu sırada park halindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobile çarparak ara yoldan kaçmaya başladı.

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından Barbaros Mahallesi 39. sokakta park halindeki iki araca daha çarptıktan sonra yakalanan 19 yaşındaki sürücü A.K'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden A.K'ye, "dur" ihtarına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 4 bin 587 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan A.K, işlemler için Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.