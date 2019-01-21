Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 'Eskimo' Evinde Çay Keyfi

Kahramanmaraş'ta 'Eskimo' Evinde Çay Keyfi

20 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 'Eskimo' evinde çay keyfi Kahramanmaraş'ta Eskimo'lara özenip kardan ev yaptılar Kahramanmaraş'ta kar yağışının 3 metreyi aştığı Göksun İlçesinde iki arkadaş, Eskimo evlerinde misafirlerine çay ikram ettiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri arasında yer alan...

Kahramanmaraş'ta 'Eskimo' evinde çay keyfi
Kahramanmaraş'ta Eskimo'lara özenip kardan ev yaptılar
Kahramanmaraş'ta kar yağışının 3 metreyi aştığı Göksun İlçesinde iki arkadaş, Eskimo evlerinde misafirlerine çay ikram etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri arasında yer alan Göksun ilçesinde Eskimo'lara özenen iki arkadaş, kardan ev yapıp misafirlerine çay ikram ettiler.
Kar yağışının 3 metreyi aştığı Göksun'da bir araya gelen iki kafadar, kardan adam yerine Eskimo evi yaptılar.
Eskimo evlerini tanıtmak adına belgesel ekibi rolüne giren Gökhan Gülcen, "Şuan Göksun'dayız. Sizler için Eskimo yaşam tarzını yerinde inceliyoruz. Şuan gördüğü üzere Eskimo evindeyiz. Eskimo halkından bir beyefendi yanımızda" dedi.
Eskimolara özenen Akif Akça ise, "Burası bizim Eskimo evimiz bizim. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Göksun ilçesinde kar 3 metreden aşağı olmuyor. Bizde yaşamsal faaliyetlerimizi yürütmek adına evimizi yaptık. Yaza kadar burada eğleneceğiz. Ailecek burada eğleniyoruz. Biz Göksun'un eskimosuyuz" diye konuştu.
Eskimo evlerinde misafirlerine çay ikram eden iki arkadaş, karlar eriyene kadar bu geleneklerini sürdüreceklerini söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Kar, Göksun, Kahramanmaraş, Yerel
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