Kahramanmaraş'ta "Hocalı Katliamı Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta 'Hocalı Katliamı Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Hocalı Katliamı Konferansı" düzenlendi

6 saat önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Toğrul İsmayıl, "Bundan önce de katliamlar gerçekleştirildi ancak böyle planlısı ve acımasızı yoktu.

Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Toğrul İsmayıl, "Bundan önce de katliamlar gerçekleştirildi ancak böyle planlısı ve acımasızı yoktu. Hocalı, çok stratejik bir öneme sahip ve Türk nüfusunun yoğun yaşadığı önemli bir kasabaydı." dedi.

İsmayıl, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta "Hocalı Katliamını" anlattı.

Hocalı'nın Azerbaycan tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İsmayıl, "Ben sadece bir akademisyen olarak değil, olayların canlı şahidi olarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığında ailecek aktif hareket etmiş birisiyim. Bu Hocalı hadisesi Azerbaycan Türklerinin tarihindeki ilk facia değil ama inşallah sonuncusu olur." dedi.

"Biz anlattıkça onlar duymamaya çalışıyor." diyen Toğrul İsmayıl, şöyle devam etti:

"Biz gerçeği söyledikçe onlar parlamentoda uyduruk kararlar alıyorlar. 20. yüzyıl sonlarında insanların demokrasiden konuştuğu bir zamanda, böyle bir vahşetin yaşanma ihtimalini sıfır olarak düşündüğümüz bir dönemde Hocalı gerçekten önemlidir. Bundan öncede katliamlar gerçekleştirildi ancak böyle planlısı ve acımasızı yoktu. Hocalı, çok stratejik bir öneme sahip ve Türk nüfusunun yaşadığı önemli bir kasabaydı."

İsmayıl, konuşmasının devamında o günlerde yaşanan süreci anlattı.

Kahramanmaraş, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli-Malatyaspor maçı öncesi İdlib kahramanları unutulmadı
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı: Tüm hain elleri kıracağız Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 23:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta "Hocalı Katliamı Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]