Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Toğrul İsmayıl, "Bundan önce de katliamlar gerçekleştirildi ancak böyle planlısı ve acımasızı yoktu. Hocalı, çok stratejik bir öneme sahip ve Türk nüfusunun yoğun yaşadığı önemli bir kasabaydı." dedi.

İsmayıl, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta "Hocalı Katliamını" anlattı.

Hocalı'nın Azerbaycan tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İsmayıl, "Ben sadece bir akademisyen olarak değil, olayların canlı şahidi olarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığında ailecek aktif hareket etmiş birisiyim. Bu Hocalı hadisesi Azerbaycan Türklerinin tarihindeki ilk facia değil ama inşallah sonuncusu olur." dedi.

"Biz anlattıkça onlar duymamaya çalışıyor." diyen Toğrul İsmayıl, şöyle devam etti:

"Biz gerçeği söyledikçe onlar parlamentoda uyduruk kararlar alıyorlar. 20. yüzyıl sonlarında insanların demokrasiden konuştuğu bir zamanda, böyle bir vahşetin yaşanma ihtimalini sıfır olarak düşündüğümüz bir dönemde Hocalı gerçekten önemlidir. Bundan öncede katliamlar gerçekleştirildi ancak böyle planlısı ve acımasızı yoktu. Hocalı, çok stratejik bir öneme sahip ve Türk nüfusunun yaşadığı önemli bir kasabaydı."

İsmayıl, konuşmasının devamında o günlerde yaşanan süreci anlattı.