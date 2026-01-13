Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü

Kahramanmaraş\'ta İstinat Duvarı Çöktü
13.01.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağış sonrası çöken duvar panik yarattı; ev sahibi deprem sandı. Tahliye işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından istinat duvarının çökmesiyle panik yaşayan müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, "Gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık" dedi.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bayazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bina ve müstakil evin arasındaki istinat duvarı gece saat 03.15 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgedeki yıkım gündüz daha net ortaya çıktı. Müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini ifade etti. Evlerin sallandığını aktaran Sagur, dışarı çıktıklarında istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini söyledi. Sagur, "3'ü çeyrek geçe bir gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık. Malum biliyorsunuz depremden çıktık biz de o şeyi yaşadık. Deprem gürültüsü gibi geldi, ev sallandı. Dışarı çıktığımızda binanın istinat duvarının üstümüze çöktüğünü gördük. Burayı yapan firmaya daha önceden bizim ev sahibi avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. Müteahhit ile görüştüler ama bir netice alamadılar. Şu an süreç ne olur, nasıl olur bilmiyorum. Onu kendileri müteahhitle görüşecekler. Biri beş katlı, biri üç katlı. Bir de arkada, yanda tek katlı bir bina vardı. İki tane yaşlı komşumuz, onları da tahliye ettiler. Şu an çevrede kimse kalmadı. İki gece polisi, AFAD'ı, itfaiyeyi hepsini çağırdık. Geldiler, binalara da baktılar. Zaten polis mühürledi binayı. Tahliye etti" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3-sayfa, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:04:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.