Yaşam

Kahramanmaraş'ta itfaiyeden karda hayat kurtaran müdahale

02.01.2026 23:32  Güncelleme: 23:37
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan ve yüksek ateş şikayeti olan vatandaş için itfaiye ekipleri harekete geçti. Araçların ulaşım sağlayamadığı yere yaya olarak çıkan itfaiye, hasta vatandaşı 500 metre boyunca sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tömek Bağ Evleri bölgesinde mahsur kalan ve yüksek ateş şikayeti bulunan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

İTFAİYE, HASTA VATANDAŞI 500 METRE SIRTINDA TAŞIDI

Araçların ulaşım sağlayamadığı zorlu arazi şartlarında harekete geçen itfaiye ekipleri, hastalanan vatandaşı yaklaşık 500 metre boyunca sırtlarında taşıyarak araçların ilerleyebildiği noktaya ulaştırdı.

Zamanla yarışan ekipler, büyük bir fedakarlık ve insanlık örneği sergileyerek hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Haber: Muhammet ÖZER

Kahramanmaraş, Onikişubat, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

