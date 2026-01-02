Kahramanmaraş\'ta itfaiyeden karda hayat kurtaran müdahale

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tömek Bağ Evleri bölgesinde mahsur kalan ve yüksek ateş şikayeti bulunan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.
Araçların ulaşım sağlayamadığı zorlu arazi şartlarında harekete geçen itfaiye ekipleri, hastalanan vatandaşı yaklaşık 500 metre boyunca sırtlarında taşıyarak araçların ilerleyebildiği noktaya ulaştırdı.
Zamanla yarışan ekipler, büyük bir fedakarlık ve insanlık örneği sergileyerek hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Haber: Muhammet ÖZER
