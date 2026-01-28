Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Jandarma Operasyonu
28.01.2026 20:38
Jandarma, 263 şahsı yakaladı; 12'si cezaevine gönderildi, 7 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 2'si hükümlü 12 şahıs cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez ilçeler ile Afşin, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde aranan 263 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan Y.G.'nin (21) birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay, U.Y.'nin (37) ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlananlar şahıslardan 12'si cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu - Son Dakika
