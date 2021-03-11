Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, Kahramanmaraş- Andırın kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.
Eipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Uygulamada 78 aracın denetlenerek, 86 şahsın sorgulamasının yapıldı. 2 araca kırmızı ışık ihlalinden 628 lira para cezası yazıldı.
Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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