Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu
3 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, torba içinde 3 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:53 Kaynak: AA
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