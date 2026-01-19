Kahramanmaraş\'ta Kaçakçılık Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalarda, 5 litre etil alkol, 4 litre viski, alkol kitiyle 12 kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
