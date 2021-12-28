Kahramanmaraş'ta kahvehanede kumar oynayan 20 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 20 kişiye 26 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal İğde Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, 20 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Kumar oynayan 20 kişiye 26 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmeci H.M. hakkında ise "Kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.