Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

22.10.2020 17:21

Kahramanmaraş'ta parkta oturan kadının elindeki cep telefonunu kapıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Kahramanmaraş'ta parkta oturan kadının elindeki cep telefonunu kapıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K'nin (35) cep telefonun kapıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Salih G. (35) olduğunu belirlenen şüpheli, olay yeri yakınlarındaki bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakalandı.

Üzerinde D.K'ye ait telefon bulunan şüpheli suçunu itiraf etti.

Gözaltına alınan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinde, cep telefonunu kaptığı kadından kaçtığı anlar yer aldı.

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Cep Telefonu, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

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