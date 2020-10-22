Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Yapılan incelemede Salih G. (35) olduğunu belirlenen şüpheli, olay yeri yakınlarındaki bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K'nin (35) cep telefonun kapıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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