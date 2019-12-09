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Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları temizliyor.

Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları temizliyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Andırın ilçesinde Kargaçayırı ile Çığşar yollarında, Onikişubat ilçesi Kümperli Çağırgan ve Hacılar yollarında, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular bölgesinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz önceden belirlenen sorumluluk bölgelerinde kış çalışmaları kapsamında 7/24 olarak görevlerinin başında olup, gerek ilçe belediyeleri, gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:58 Kaynak: İHA
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