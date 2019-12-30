Kahramanmaraş'ta karla mücadele - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta karla mücadele

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta karla mücadele, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesi Kaleboynu ve Kargaçayırı grup yollarında, Dulkadiroğlıu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi Yolu, Başdervişli-Elmacık Yolunda, Onikişubat ilçesi Çukurhisar, Kumarlı, Kaynar yollarında, Göksun ilçesinde Büyükçamurlu Grup Yolu Kınıkkoz Grup Yolu, Soğukpınar Yolu, Göynük Yolu'nda yaşanabilecek yol kapanmalarına karşı ekipler hazır bekliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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