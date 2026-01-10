Kahramanmaraş'ta Konteyner Kentler Tarihe Karışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Konteyner Kentler Tarihe Karışıyor

10.01.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımına başlanan 84 bin bağımsız birimin tamamlanmasında sona yaklaşıldığını söyledi.

Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Ünlüer, kentin bir an önce ayağa kaldırılarak eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturulması için basın ve kamuoyunun desteğinin önemine dikkati çekti.

Kentteki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Ünlüer, "Şu an itibarıyla ilimizde 84 bin bağımsız birimin inşasında sonlara geldik. Bir iki ay içerisinde inşallah Doğukent ve Güneşevler'de de artık yerleşime başlayacağız. Oralarda başlayacağımız yerleşimle birlikte konteyner kentlerimiz tarihe karışmış olacak. Hedefimiz bu yılın ilk aylarından 6'ncı aya kadar tüm konteyner kentleri tamamen tasfiye etmek, konteyner dükkanlarını tamamen kaldırmak ve şehri artık bu konteyner görüntüsünden tamamen kurtarmak." diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin konteyner iş yerinin kaldırılmasının kolay bir süreç olmadığını belirten Ünlüer, buralarda faaliyet gösteren esnafın anlayış göstereceğine inandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Konteyner Kentler Tarihe Karışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:40:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Konteyner Kentler Tarihe Karışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.