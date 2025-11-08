Kahramanmaraş\'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi'nde Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyanminibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
