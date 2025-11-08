Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı
08.11.2025 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı
Haber Videosu

Göksun'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 2 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi'nde Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyanminibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

2 İŞÇİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Göksun, İnşaat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı Otomobilin Kendiliğinden Hareketi Otobüsle Çarpıştırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a beklenmedik ilgi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik ilgi
O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede O kentimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajın doluluk oranı hala kritik seviyede
Faciadan dönüldü Restoran kullanılamaz hale geldi Faciadan dönüldü! Restoran kullanılamaz hale geldi
Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı
ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya uygulanan yaptırımları kaldırdı ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

21:09
Ünlü şarkıcı Halsey’e konserinde taciz şoku
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku
20:51
Galatasaray’ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik
Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik
20:39
4 yıldır Türkiye’de yaşıyor İngiliz’in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
19:44
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
19:26
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:36
Bu görüntüden sonra korkulan oldu ABD’de büyük kriz baş gösterdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 21:56:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.