KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL BİNASINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
59 dakika önce
Kaharamanmaraş'ta, 5 katlı Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatı katında 2 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
Kaharamanmaraş'ta, 5 katlı Şehit Ahmet Altun
Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nin çatı katında 2 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı. Öngen Mahallesi'nde bulunan Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında 2 işçi, herhangi bir önlem almadan boyama yaptı. 5 katlı binanın çatısında bir elleriyle tutunup, diğeriyle boyama yapan işçilerin tehlikeye aldırmadan çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Çatıda çalışan işçiler
Boyama yapmaları
Çatı kenarında yürümeleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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