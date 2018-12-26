Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur, System.String[]
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Merkezi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur sağanak şeklinde devam ediyor. Kent geneli gün boyu etkisini artıran yağmur nedeniyle, ulaşımda bazı yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar şemsiye yardımıyla yürümeye çalıştı.

Polis ekipleri, su birikintisi olan bölgeler ve yolda kalan araçları ilgili kurumlara bildirirken, yağmurun yarında sağanak şeklinde yağması bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

Şemsi Tebrizi, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:28:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]