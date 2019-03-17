Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar
25 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bina reklam panosu, yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne düştü.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bina reklam panosu, yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne düştü.
Alınan bilgiye göre olay, Güneşli
Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi'nde bir reklam panosu, şiddetli rüzgarın etkisiyle, park halindeki Engin Polat'ın 46 ABA 350 plakalı otomobilinin üzerine düştü.
Olayda maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:49 Kaynak: AA
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