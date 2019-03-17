Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar

25 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bina reklam panosu, yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bina reklam panosu, yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Alınan bilgiye göre olay, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi'nde bir reklam panosu, şiddetli rüzgarın etkisiyle, park halindeki Engin Polat'ın 46 ABA 350 plakalı otomobilinin üzerine düştü.

Olayda maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Güneşli, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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