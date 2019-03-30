Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Taciz İddiası

Kahramanmaraş'ta Taciz İddiası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta taciz iddiası Evine giden kadını takip eden adam güvenlik kamerasındaKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını iddia eden kadın, yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta taciz iddiası
Evine giden kadını takip eden adam güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını iddia eden kadın, yetkililerden yardım istedi.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre F. N park içerisinden evine giderken bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını söyledi. Tacizci şahsın kendisini uzun süre takip ettiğini söyleyen kadın, yetkililerden yardım isteyerek tacizcinin yakalanmasını istedi.
F.N, "Kahramanmaraş'ta yaşıyorum ve evliyim. Evime giderken evimin bulunduğu Menderes Parkı'nın oradan geçiyordum ve o sırada, bir kişinin beni takip ettiğini anladım. O sırada parkın içerisinden geçerken sözlü tacize uğradım. Sapık, dile alınmayacak laflar söyledi bana. O anda kendimi kaybettim ve bağırmaya başladım. Ben bağırınca da kendisi kaçtı. Polis geldi ve ifademi verdim, gerekenin yapılmasını istedim. Şuanda kötü durumdayım ve dışarı çıkamıyorum. Çıktığımda ise tedirgin oluyorum ve korkuyorum. Dönüp arkama bakıyorum acaba beni takip eden biri var mı diye. Herkesin ailesi var ve bir an önce bu sapığın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:53 Kaynak: İHA

Menderes, Kahramanmaraş, Genel
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