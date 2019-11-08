Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı
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Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyadan terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığı belirlenen Y.Ç., gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyadan terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığı belirlenen Y.Ç., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ç.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığını tespit etti. Yapılan araştırmada Y.Ç.'nin, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde oturduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, evine düzenlediği operasyonla Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Pazarcık Jandarma Komutanlığı'na götürülen Y.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Türkiye Komünist Partisi, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
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