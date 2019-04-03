Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

M.U. (18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi Deliçay mevkisinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ö.U. (19), Ü.U. (19) ve B.B. (18) ağır yaralandı.

Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:34 Kaynak: AA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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