Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
26 dakika önce
Kahramanmaraş'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
M.U. (18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobil, merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Önsen
Mahallesi Deliçay
mevkisinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ö.U. (19), Ü.U. (19) ve B.B. (18) ağır yaralandı. Jandarma
, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:34 Kaynak: AA
Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu
Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor
Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti