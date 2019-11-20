Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Songül T. (40) idaresindeki 60 AAN 127 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 46 NC 734 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki İsmail T. (11) ve Doğan T. (11) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada park halindeki aracı zarar gören Zeki Demirbanka, "Ben aracı yıkansın diye bırakmıştım. O sırada takla atarak geldi, benim arabaya çarptı." ifadesini kullandı.