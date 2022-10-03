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Bu arada operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

Şüphelinin aracında yapılan, narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada, 226 gram metafetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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