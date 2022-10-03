Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

03.10.2022 14:30

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı.

Adana-Kahramanmaraş kara yolunda önlem alan ekipler, F.G'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan, narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada, 226 gram metafetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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