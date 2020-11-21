KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı

21.11.2020 01:31

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı çiftin 160 bin lira değerdeki ziynet eşyası ve 13 bin lirasını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı çiftin 160 bin lira değerdeki ziynet eşyası ve 13 bin lirasını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çiftin 160 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 13 bin lirası evlerin önünde bulunan araçtan çalındı.

Yaşlı çiftin ihbarı üzerine çalışma başlatan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının bulunmaması nedeniyle benzer yöntemle hırsızlık gerçekleştiren kişiler üzerinde yoğunlaştı.

Araştırmanın ardından polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği düşünülen Burak G.(24) ve Gökhan Ş'yi (27) takibe aldı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde durdurulmak isterken kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 11 bin 600 lira nakit para ve yaşlı çifte ait 160 bin lira değerindeki ziynet eşyasının tamamı ve çaldıkları parayla aldıkları bir miktar eroin ele geçirildi.

Suçlarını kabul ettiği öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ezber bozan araştırma: Koronavirüs olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılığı çok düşük Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor "Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti
Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti         
00:45
İstifa eden Ermeni generalden İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı         
23:59
Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı         
21:48
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı         
20:09
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:06
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 01:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çiftin ziynet eşya ve parasını çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei