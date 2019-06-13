Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, karı-koca yaralandı
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Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, karı-koca yaralandı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, karı-koca yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi Çamçukuru mevkisinde Hülya ve Mehmet Muslu çifti, otlattıkları hayvanlarını sağanak nedeniyle ahıra götürmek isterken yakınlarındaki bir ağaca yıldırım düştü. Muslu çifti hafif yaralandı.
Yakınlarınca Ekinözü Devlet Hastanesine kaldırılan çift, ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan Muslu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde M.C'ye (37) ait konteynere yıldırım düştü.
Konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu şahsın yazlık ikamet olarak kullandığı konteynerde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:09 Kaynak: AA
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