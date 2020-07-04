Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde havadan incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde havadan incelemelerde bulundu.

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Valilik'ten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde havadan incelemelerde bulundu.

Engizek ve Ayran Dağı ile Nurhak- Çağlayancerit ilçeleri arasındaki mesafeyi kısaltarak, iki ilçenin etkileşimini ve gelişimini artıracak olan "Güvenlikli Yol"da devam eden çalışmaları da inceleyen Vali Coşkun, İl Jandarma Komutanı Öksüz'den bölge ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Öte yandan Vali Coşkun, elektrik üretimi ve tarımsal sulama faaliyetleriyle kentin ekonomisine önemli katma değer sağlayan barajları da havadan gözlemleme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş, Faruk Coşkun, Jandarma, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 00:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı - Son Dakika

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