Kahramanmaraş’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Onikişubat ilçesi Ağcalı yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara kısa sürede müdahale etti.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Ağcalı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje çarptı, ardından devrilerek yol kenarında durabildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta bulunan yaralıların kurtarılması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Haber: Muhammet Özer