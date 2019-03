Kahtalı'dan Terörle Mücadele Vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek.

Hem hedeflerimize ulaşacağız hem de ülkemizin geleceği için ülke içi ve dışındaki tehditleri ortadan kaldırmak için terörle mücadelemiz devam edecek" dedi.



Milletvekili Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Asis Et Gıda'nın düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldı.



Burada konuşan Kahtalı, "İttifak adaylarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Bu seçim, çok önemli bir seçim. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise zillet ittifakı var. Herkes kendi tarafını ortaya koymuş, kiminle birlikte yol yürüdüğünü açık bir şekilde ifade ediyor. İnşallah Hakk'ın ve adaletin yanında olarak ülkemizin geleceği için gayret eder ve çalışmalarımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı daha sonra 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'nin açılış programına katıldı.



Milletvekili Kahtalı, buradaki konuşmasında şunları söyledi: "Şuanda ülkemizin içerisinde bulunduğu duruma ve coğrafyaya baktığımızda gerçekten önemli bir konumda bulunuyoruz. Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek. Hem hedeflerimize ulaşacağız hem de ülkemizin geleceği için ülke içi ve dışındaki tehditleri ortadan kaldırmak için terörle mücadelemiz devam edecek."



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ardından Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti. Kahtalı, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kahtalı, burada yaptığı konuşmada, "Malatya'mız gerçekten gelişen, büyüyen bir kent. Bununla beraber hem organizesi hem de diğer alanlarda gelişmesi gereken kent. İki Organize Sanayisi tamamen dolu durumda. Üçüncü organize sanayi de 22 bin dönülük bir alan, orada bazı istimlak ve kamulaştırmalar vardı, onlar da çözüldü. Orada da çok büyük bir sanayi daha kurulacak. Bunun yanında Malatya'da çok güzel ve önemli hizmetlere de vesile oluyorlar. Malatya'mızda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına vesile olduk" diye konuştu. - MALATYA

