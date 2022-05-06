Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı

06.05.2022 18:58

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı Esenler'de ters istikamette ilerlediği sırada kontrolden çıkan araç, kaldırımda bebeğiyle yürüyen aileye çarptı.

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı

İSTANBUL - Esenler'de ters istikamette ilerlediği sırada kontrolden çıkan araç, kaldırımda bebeğiyle yürüyen aileye çarptı. Aracın çarpması sonucu yaralanan anne, baba ve bebekleri hastaneye kaldırılırken, yaşanan feci kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Esenler Çinçindere Caddesi'nde yaşadı. Edinilen bilgiye göre, Serhat A.'nın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı araç, ters istikamette ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda bebeğiyle yürüyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne, baba ve bebeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise, iki aracın arasında sıkışan babayı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve bebeğinin şans eseri ucuz atlattığı kazada durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, babanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki aileye böyle çarptı - Son Dakika


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