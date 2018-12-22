Kaldırımda Yürürken Minibüsün Altında Kaldı
1 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Yaşar Şenkul (79), yaralandı.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde kaldırımda yürürken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Yaşar
Şenkul (79), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi
Turist Yolu üzerinde meydana geldi. Bir tamirhanenin önünde, geri manevra yapmak isteyen Ersan Akçal (36) yönetimindeki 34 DP 6034 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyen Yaşar Şenkul'a çarptı. Şenkul başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şenkul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: DHA
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