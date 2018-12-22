Son Dakika Haberleri: Kaldırımda Yürürken Minibüsün Altında Kaldı

Kaldırımda Yürürken Minibüsün Altında Kaldı

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Yaşar Şenkul (79), yaralandı.

Kaldırımda Yürürken Minibüsün Altında Kaldı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken geri manevra yapan minibüsün altında kalan  Yaşar Şenkul (79), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi Turist Yolu üzerinde meydana geldi. Bir tamirhanenin önünde, geri manevra yapmak isteyen Ersan Akçal (36) yönetimindeki 34 DP 6034 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyen Yaşar Şenkul'a çarptı. Şenkul başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şenkul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: DHA

Yaşar, Orhangazi, Bursa, Güncel
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