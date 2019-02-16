Kaldırımda Yürürken Pitbull Saldırısına Uğradı
1 saat önce
Osmaniye'de, Mustafa Yılmaz(62), kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Osmaniye
'de, Mustafa Yılmaz(62), kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkmaz'ı pitbull'un dişleri arasından çevredeki vatandaşlar kurtardı. Sosyal Güvenlik Kurumu
İl eski Müdürü Mehmet Korkmaz
'ın(62), Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki kaldırımda yürüdüğü sırasında karşısına pitbull cinsi bir köpek çıktı. Köpeğin saldırdığı Korkmaz'ı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Kolu ve bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada olayın ardından kaçan köpeğin kime olduğu ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:57 Kaynak: DHA
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