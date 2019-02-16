Son Dakika Haberleri: Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Adama Pitbull Saldırdı

Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Adama Pitbull Saldırdı

54 dakika önce

Kaldırımda yürüyen yaşlı adama pitbull saldırdı Osmaniye'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı yaşlı adam yaralandıOSMANİYE - Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Kaldırımda Yürüyen Yaşlı Adama Pitbull Saldırdı, System.String[]
Kaldırımda yürüyen yaşlı adama pitbull saldırdı
Osmaniye'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı yaşlı adam yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Esenevler mahallesi istasyon caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Mehmet Korkmaz'ın karşısına bir anda çıkan pitbull cinsi köpek yaşlı adama saldırmaya başladı. Olayı görenlerin yardımına koştuğu Mehmet Korkmaz'ı pitbull'un dişleri arasından çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Olay sonrası kolunda, bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık yarası bulunan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

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