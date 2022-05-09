Kale'de Karayolları Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika
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Kale'de Karayolları Trafik Haftası kutlandı

09.05.2022 17:27
Kale'de Karayolları Trafik Haftası kutlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kutlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kutlandı.

Hafta dolayısıyla İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan ve polis memurlarının katılımıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla uygulama yapıldı.

Harun Ercan, amaçlarının trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının önlenmesi olduğunu belirterek, "Kara yollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi için araç sürücülerine gerekli uyarıların yapılarak tedbirlerin alınmasını sağlamaktır." dedi.

Ercan, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi için trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun şekilde süreceğini ifade etti.

Etkinlikte İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, sürücülere, servis şoförlerine, ilçe esnafına ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlara bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

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Trafik Haftası, Hisarcık, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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