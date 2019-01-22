Evinizin Isısı 21 Dereceden Fazla Olmasın!

SOĞUKTAN KURUYAN CİLDE BALLI AVOKADOLU MASKE

Kış aylarında soğuk hava, ciltte nem oranının düşmesine, yağ salgısının azalmasına neden olur. Bu durum, çatlama, kuruma ve kılcal damar genişlemelerine yol açar. Hatta kırışıklıklara zemin hazırlar.

Soğuk havalarda, ter ve yağ bezlerimiz daha yavaş çalışır. Cilt yağ kaybetmeye başlar, lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlama ve pullanma şikayetleri ortaya çıkar. Bu durum egzamaya, cilt sorunlarına ve en önemlisi kırışıklıklara zemin hazırlar. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, yüksek ev ısısının da cildi kuruttuğuna dikkat çekti, önemli bilgiler verdi.

ÖNCE KAŞINTI YAPAR, SONRA KIRIŞIKLIK!

Havanın soğuk olması, evlerde kaloriferli ortamlarda ısının yüksek olması kuruluğu arttıran en önemli nedenlerdir. Soğuk ve sıcak hava değişimlerinin ani oluşumu ciltte yıpranmalara ve koruyucu lipid tabakamızın kaybına neden olur. Yine çok sıcak suyla banyo yapmak ve fazlaca kese yapıp ovalamak kuruluğu arttıran diğer nedenlerdir. Ciltte kuruluk arttıkça en sık gördüğümüz problem kaşıntıdır. Daha sonra egzama sorunu ile karşılaşabiliriz. Özellikle ev hanımlarında veya dışarıda soğuk havada çalışmak zorunda kalanlarda ellerde egzama sorunu ile karşılaşabiliriz. Eğer kışın cilt bakımına dikkat edilmez ise ileriki dönemlerde kırışıklık, çatlama, sarkma ve leke gibi problemler de ortaya çıkabilir.

DUŞ JELİ VE SABUNLARA DİKKAT EDİN

Peki, kışın cildimizi nemlendirmek için ne yapabiliriz? Öncelikle evin ısısını normal seviyelerin üzerine çıkarmayın. Oda nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Banyoda kokulu ve çok renkli duş jellerinden, çok köpüren kokulu sabunlardan ve şampuanlardan kaçının. Çok sıcak suyla banyo yapmayın. Banyo sonrası nemlendirici kullanın. Ayrıca C vitamininden zengin beslenin, balık, et ve bol yeşillik yiyin, bol su, yeşil çay ve kuşburnu gibi bitki çayları için. Uykumuza dikkat edin, güneşli havalarda yürüyüş yapın.

KENDİNİZE 10 DAKİKA AYIRIN

Evde cilt tipine uygun maske de yapılabilir. Özellikle kuru cildimiz varsa ve ciltte herhangi bir hastalığımız yoksa hindistan cevizi yağı, avakado ve bal içeren bir maske yapılabilir. Haftada bir 10 dakika bekletildikten sonra cilt yıkanmalı ve uygun nemlendirici ile nemlendirilmelidir. Yağlı ve gözeneklerimiz açık bir cilt ise avokado, yumurta beyazı ve salatalık içeren bir maske alternatif olacaktır. Yine kurumuş ve yıpranmış saçlar için zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve sirke ile haftalık maske yapılıp 20 dakika saçta bekletilip yıkanabilir.