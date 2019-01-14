Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Vefat Etti
30 dakika önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 yaşındaki polis memuru Ahmet Palaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 yaşındaki polis memuru Ahmet Palaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evinde istirahatli olduğu sırada rahatsızlanan 46 yaşındaki polis memuru Ahmet Palaz, yakınları tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen 24 yıllık polis memuru Palaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Palaz'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.
Palaz'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Akyurt
ilçesi Hisar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Balıkhisar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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