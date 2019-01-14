Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Vefat Etti

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Vefat Etti

30 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 yaşındaki polis memuru Ahmet Palaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Vefat Etti, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 yaşındaki polis memuru Ahmet Palaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evinde istirahatli olduğu sırada rahatsızlanan 46 yaşındaki polis memuru Ahmet Palaz, yakınları tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 24 yıllık polis memuru Palaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Palaz'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Palaz'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Akyurt ilçesi Hisar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Balıkhisar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Çankaya, Emniyet Müdürlüğü, Kalp Krizi, Güncel
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