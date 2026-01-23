Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayata Döndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kontrol için gittiği sağlık ocağında kalp krizi geçiren kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Doğu Garajı 1 Nolu Çaybaşı Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Hacı Mehmet Yanık (76), muayene olduktan sonra merdivenlerden inerken bir anda yere yığıldı.

Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan doktor ve hemşire hemen müdahale ederek, Yanık'a kalp masajı yaptı. Bu sırada ihbar üzerine merkeze gelen 112 Acil Sağlık ekibi de bir yandan kalp masajı yaparken bir yandan da elektroşok ile yaşlı adamı yaşama döndürmeye çalıştı.

Ekiplerin 30 dakikalık yoğun müdahalesinin ardından kalbi atmaya başlayan Yanık, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sağlık ekibinin Yanık'ı yaşama döndürme mücadelesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntülerde sağlık ekibinin müdahalesi ve hastanın ambulansla hastaneye götürülmesi görülüyor.