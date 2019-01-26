Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Muhtar Kıymazarslan Son Yolculuğuna Uğurlandı
39 dakika önce
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karabük'ün Yenimahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Kıymazarslan son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karabük
'ün Yenimahalle
Muhtarı Hasan Hüseyin
Kıymazarslan son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı sonucu dün gittiği hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yenimahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Kıymazarslan (64) için Karabük Merkez
Ulu Camii'de öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal
, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti il başkanları ve belediye başkan adayları
, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kıymazarslan, Hamzalar
köyü mezarlığına defnedildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
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