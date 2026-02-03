Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sağlık

Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

03.02.2026 21:09
27 yaşındaki emekli astsubay Mert Necati Günay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1) KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE EMEKLİ EDİLEN ASTSUBAY, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

ZONGULDAK'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen Astsubay Mert Necati Günay (27) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Günay'ın cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde meydana geldi. Evinde fenalaşan Mert Necati Günay, özel bir hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Necati Günay'ın Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın oğlu olduğu, 1 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesindeyken görevinden emekli edildiği belirtildi.

Günay için, Bölücek Mahallesi'nde askeri birliğin de katılımıyla askeri töreni düzenlendi. Tören sonrası Bölücek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mert Necati Günay, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti
