Son Dakika Haberleri: Kaman'da Karne Sevinci

Kaman'da Karne Sevinci

1 saat önce

Kaman'da 44 okulda eğitim gören 6 bin 400 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

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Kaman'da 44 okulda eğitim gören 6 bin 400 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.


Yarı yıl tatili nedeniyle Fatih İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Okulun ikinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Kaymakam Murat Girgin, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaman'da 44 okulda 6 bin 400 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Girgin, şöyle konuştu:

"Dört aylık emeğinizin karşılığını bugün bu karneler ile alıyorsunuz. Önünüzde iki haftalık bir tatil var. Bu sürede bol bol kitap okuyun ve dinlenin. Çünkü en iyi dinlenme şekli kitap okumaktır. Bugün sizlere karne hediyesi olarak tatilde okumanız için kitaplar vereceğiz.
Öğretmenleriniz sizlere her gün yeni bilgiler öğretmek için çaba sarf etti. Aileleriniz dört ay boyunca sizlere emek verdi. Tüm fedakar öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Kaymakam Girgin ve protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere belgelerini verdi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Recep Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, Okul Müdürü Özkan Yağmur ile öğrenci ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Fatih, Kaman, Güncel
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