Kamboçya, 73 Güney Koreliyi İade Etti

Kamboçya'da çevrim içi dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 73 Güney Kore vatandaşı bugün ülkelerine gönderildi.

Kamboçya ve Güney Kore tarafından ortak yürütülen çevrim içi dolandırıcılık ile mücadele kapsamında 73 Güney Kore vatandaşı Kamboçya'da gözaltına alınmıştı. Kamboçya, 73 Güney Kore vatandaşını ülkelerinde yargılanmak üzere Güney Kore'ye iade etti. Güney Kore vatandaşları sabah saatlerinde başkent Seul'de bulunan Incheon Havalimanı'nda ulaştı. Kamboçya'nın iade ettiği Güney Kore vatandaşları havalimanında polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine nakledilen şüpheliler, çevrim içi dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak.

Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin Kamboçya'da yaşayan 869 Güney Koreliyi yaklaşık 48,6 milyar won (yaklaşık 33,1 milyon dolar) dolandırmakla suçlandıklarını duyurdu. - SEUL