Kamboçya'da 3 Bin Yabancı Sınır Dışı Edildi

09.02.2026 12:35
Kamboçya, teknoloji tabanlı suçlarla mücadele kapsamında 3 bin 181 yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı etti.

Kamboçya'da teknoloji tabanlı suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 3 binden fazla yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

The Phnom Penh Post gazetesinin Göçmenlik Genel Müdürlüğü açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı adımlar atıldı.

Bu kapsamda, 1-8 Şubat tarihleri arasında aralarında Çin, Hindistan, Vietnam ve Nijerya vatandaşlarının bulunduğu 3 bin 181 yabancı uyruklu Kamboçya'dan sınır dışı edildi.

Bu kişilerin çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetleri de dahil bir dizi suçlamayla gözaltına alındığı bildirilirken, sınır dışı sürecinin teknoloji temelli suçları önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Kamboçya, 23 Ocak'ta çevrimiçi dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 73 Güney Koreliyi ülkelerine iade etmişti.

Öte yandan, ABD Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael DeSombre, 9 Ocak'ta bölgesel istikrarı desteklemek amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıklamıştı.

DeSombre, söz konusu yardımın her iki ülkenin dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek amacıyla 20 milyon dolarlık kısmı içerdiğini belirtmişti.

İnsan hakları örgütlerinin son raporlarına göre, Myanmar, Laos ve Kamboçya genelinde 300 binden fazla kişi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor. Bu kişilerden yaklaşık 120 bini Myanmar'da, 100 binden fazlası ise Kamboçya'da bulunuyor.

Kaynak: AA

