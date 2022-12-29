Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı

29.12.2022 10:05

- Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı Kamboçya'nın Poipet kentindeki Grand Diamond City adlı otelde çıkan yangın sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

- Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı

PHNOM PENH - Kamboçya'nın Poipet kentindeki Grand Diamond City adlı otelde çıkan yangın sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kamboçya'nın Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentindeki Grand Diamond City Oteli'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine otelde mahsur kalan çalışanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, 30 kişinin dumandan zehirlenerek ya da pencerelerden atlamaları sonucu yaralandıkları belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise otelde mahsur kalanların pencerelerden atlamaya çalıştıkları görüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kamboçya, Tayland, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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