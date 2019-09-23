Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da sellerde 16 kişi hayatını kaybetti
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Kamboçya'da sellerde 16 kişi hayatını kaybetti

29 dakika önce

Kamboçya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamboçya'da sellerde 16 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kamboçya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Doğal Afet Yönetimi Ulusal Komitesi sözcüsü Keo Vy, aşırı yağışlar nedeniyle Mekong Nehri'nin taşması sonucu oluşan sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Keo Vy, yaklaşık 90 bin ailenin sellerden etkilendiğini, yaklaşık 69 bin evi su bastığını ve 59 bin hektarlık tarım alanının zarar gördüğünü ifade etti.

Kamboçya'da genellikle seller ağustos ve ekim arasında görülüyor.

Kamboçya, Mekong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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