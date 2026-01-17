Kamçatka'da Yoğun Kar Fırtınası

(ANKARA) - Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi, art arda gelen yoğun kar fırtınalarının etkisi altına girdi. Kar yağışı günlük yaşamı ciddi biçimde sekteye uğrattı.
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde art arda gelen kar fırtınaları nedeniyle bazı yerlerde kar yığınlarının üç metreyi, aştığı belirtilirken, sokaklar dev kar duvarlarıyla kaplandı.
Kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölge sakinlerinin evlerinin önünü küreklerle açmaya çalıştığı görülüyor. Okullar tatil edilirken, birçok iş yeri uzaktan çalışmaya geçti.
