Kamerun'da Boko Haram 10 kadını kaçırdı - Son Dakika
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Kamerun'da Boko Haram 10 kadını kaçırdı

6 saat önce

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram, bir köyden 10 kadını kaçırdı.

Kamerun'da Boko Haram 10 kadını kaçırdı, System.String[]

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram, bir köyden 10 kadını kaçırdı.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücünden (MNF) General Bouba Dobekreo, Waza bölgesinde köylerinden ayrılarak Nijerya sınırı yakınındaki Gourouro kenti civarında, yakacak odun aramaya giden 10 kadının Boko Haram mensuplarınca kaçırıldığını belirtti.

Kadınların, Nijerya topraklarına götürüldüğünü ifade eden General Dobekreo, Kamerun ordusu, Ortak Görev Gücü ve jandarmanın kadınların bulunması için operasyon başlattığını ifade etti.

Uzay Kuzey Bölgesi Valisi Bakari Midjiyawa, bilgiyi doğruladı.

Ocak 2019'dan bu yana bölgede 100'den fazla sivili katledildi

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor.

Uluslararası Göç Örgütünün son raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları yüzbinlerce kişiyi yerinden etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 14 Ocak tarihli raporuna göre, Boko Haram saldırılarını yoğunlaştırdığını Ocak 2019'dan bu yana bölgede 100'den fazla sivili katletti.

Boko Haram, Nijerya, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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