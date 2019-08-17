Son Dakika Haberleri: Kamerun'da korsan saldırısı: Alman kargo gemisinden 8 kişi kaçırıldı
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Kamerun'da korsan saldırısı: Alman kargo gemisinden 8 kişi kaçırıldı

4 dakika önce

Alman MC-Schiffahrt firmasına ait MarMalaita kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatının 8'i çarşamba günü Kamerun açıklarında silahlı kişilerce yapılan baskında kaçırıldı.

Kamerun'da korsan saldırısı: Alman kargo gemisinden 8 kişi kaçırıldı, System.String[]
Deniz korsanları Kamerun açıklarında Alman bandıralı bir kargo gemisinden 8 kişiyi kaçırdı.

Hamburg merkezli MC-Schiffahrt firmasında cuma günü yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos'ta Kamerun açıklarında seyretmekte olan MarMalaita gemisinin 12 kişilik mürettebatının 8'inin, silahlı kişilerce yapılan baskında kaçırıldığını duyurdu.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:48 
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