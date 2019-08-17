Kamerun'da korsan saldırısı: Alman kargo gemisinden 8 kişi kaçırıldı

Deniz korsanları Kamerun açıklarında Alman bandıralı bir kargo gemisinden 8 kişiyi kaçırdı.Hamburg merkezli MC-Schiffahrt firmasında cuma günü yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos'ta Kamerun açıklarında seyretmekte olan MarMalaita gemisinin 12 kişilik mürettebatının 8'inin, silahlı kişilerce yapılan baskında kaçırıldığını duyurdu.