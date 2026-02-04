Kamil Koç, Yılın İtibarlısı Seçildi

Kamil Koç, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin "Karayolu Taşımacılığı" kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre işbirliğiyle düzenlenen 12. The ONE Awards'ta 70'in üzerinde kategoride markalar, performansları, itibarı artıran stratejileri ve tüketici algısı doğrultusunda değerlendirildi.

Kamil Koç, 12 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda, yıl içinde itibarını en çok artıran markalar arasında yer alarak 2021'den bu yana sürdürdüğü liderliğini, halkın oylarıyla aralıksız 5. kez korudu.

Sektörlerinin itibarlı markalarının ödüllendirildiği gecede, bu başarıyı üst üste 5. kez elde eden Kamil Koç, 100. yılında başarısını "Büyük Ödül" ile taçlandırdı.

Şirket, İstanbul'da düzenlenen törende ödülünü alırken, gecede yıl içinde itibarını en çok artıran markaların yanı sıra, bu başarının önemli paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları da ödüllendirildi.

Şirketin, PR ve sosyal medya ajansları GTC İletişim Danışmanlık ve Dijifabrik de ödüle layık görüldü.

Kamil Koç, temelleri 1926'da atılan köklü geçmişini, küresel iş ortağı Flix'in teknoloji altyapısıyla birleştirerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Dijitalleşme, rota optimizasyonu ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlara odaklanan şirket, 2026 vizyonu kapsamında yapay zeka destekli çözümler, kişiselleştirilmiş yolcu deneyimi ve sürdürülebilirlik projeleri üzerinde çalışıyor.

Şirketin Türkiye genelindeki yaygın ağı ile Avrupa'ya uzanan hatlarıyla bu yaklaşımı gelecek dönemde de sürdürmesi hedefleniyor.

"Yol arkadaşlarımız için en iyiyi sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, kazandıkları ödülün yalnızca bir ödül olmanın ötesinde, markaya duyulan uzun soluklu güvenin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

Işık, "1926'da Cumhuriyetimizle birlikte başlayan yolculuğumuzda, halkımızın takdiri her zaman en büyük pusulamız oldu. 100. yılımızı kutladığımız bu tarihi yılda, 'Yılın İtibarlısı' unvanını beşinci kez üst üste kazanmak bizim için yalnızca bir ödül değil, bir asırlık güvenin tescilidir." değerlendirmesini yaptı.

Şirketin stratejik kararlarının arkasında her zaman güvenlik ve müşteri memnuniyeti olduğunu aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Bu başarıyı eşsiz kılan, bizzat hizmetimizi deneyimleyen halk jürisi tarafından seçilmiş olmamızdır. Kamil Koç'ta stratejik kararlarımızın odağında her zaman öncelikle güvenlik ve müşteri memnuniyeti var. Tüm süreçleri müşteri deneyiminin etrafında oluşturuyoruz. Bu yaklaşımımız bizi sektörün tartışmasız lideri konumuna taşırken 5 kez üst üste aldığımız yılın itibarlısı ödülüyle de yol arkadaşlarımızın taktirinin tescilli karşılığını görmüş oluyoruz.???????"