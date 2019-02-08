Kampanyasına Zeybek Oynayarak Başladı
18 dakika önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Mehmet Bayındır, kampanyasına Ödemiş'te zeybek oynayıp türkü söyleyerek başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Mehmet Bayındır, kampanyasına Ödemiş'te zeybek oynayıp türkü söyleyerek başladı.
İzmir'de özel bir hastanede doktorluk yapan Mehmet Bayındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yürüttüğü kampanya kapsamında doğup büyüdüğü Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu.
Meydanda toplanan vatandaşlara seslenerek oy isteyen Bayındır, İzmir'in, diğer kentlerin gerisinde kaldığını, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını bildiğini belirterek, "Beni seçerseniz çok harika olacak. Hiçbir yerden destek ve
sponsor olmadan organik ve hormonsuz bir şekilde yola çıktım." dedi.
Bağımsız aday Bayındır, konuşmasının ardından mahalle meydanında, İzmir'in
Kavakları ve Kerimoğlu Zeybeği türkülerini söyledi, Ödemiş Kuvayi Milliye Derneği üyesi efelerle zeybek oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA
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