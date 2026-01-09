Kamu Emekçileri İçin Şiddet Endişesi

(İZMİR) – Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, Yalova'da görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli avukat Zekeriya Polat için, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamu emekçilerinin can güvenliğini sağlamak bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES), görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçisi Avukat Zekeriya Polat'ı anmak ve kamu emekçilerine yönelik artan şiddete dikkat çekmek amacıyla SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

BES İzmir Şubesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Erdal Özçelik, kamu emekçilerinin giderek artan şiddet, mobbing ve güvencesiz çalışma koşulları altında görev yapmaya zorlandığı belirtti. Özçelik, daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla sosyal güvenlik sistemi zayıflatıldı. Kamu emekçileri ağır iş yüküyle, güvencesiz ve baskı altında çalışmaya zorlandı. Yurttaşın yaşadığı yoksulluk ve çaresizlik, yanlış politikalar nedeniyle kamu hizmeti sunan emekçilere yöneltildi. SGK'de, hastanelerde, adliyelerde ve sahada görev yapan kamu emekçileri her geçen gün daha fazla şiddete maruz kalıyor. Avukatından icra memuruna, denetim elemanından güvenlik personeline kadar kamu emekçileri için şiddet olağan hale getiriliyor. Kamu emekçileri yalnızca fiziksel saldırılarla değil; mobbing, performans dayatmaları, angarya işler ve keyfi yer-görev değişiklikleriyle baskı altına alınıyor. Bu koşullar şiddeti besliyor, çalışma barışını bozuyor ve tükenmişliği derinleştiriyor.

Çarşamba günü, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görev yapan sosyal güvenlik emekçisi avukat Zekeriya Polat, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu cinayet bir tesadüf değildir. Alınmayan önlemlerin, görmezden gelinen uyarıların ve emekçilerin can güvenliğinin yok sayılmasının sonucudur. Buradan soruyoruz: İşe giderken çelik yelek mi giyeceğiz? Şiddetin, mobbingin ve baskının kol gezdiği iş yerlerinde kamu hizmeti mi üreteceğiz? Kamu emekçileri korunmuyor; riskin, şiddetin ve ölümün ortasında yalnız bırakılıyor."